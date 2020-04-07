«Шишковка» открыла бесплатный доступ к своим ресурсам
Библиотека имени Вячеслава Шишкова в Барнауле до 30 апреля предоставляет своим пользователям бесплатный доступ к некоторым ресурсам.
В частности, речь идет о таких ресурсах, как «Библиотека Нон-фикшн» и ЭБС «Руконт». Первая включает в себя включает научную, образовательную, научно-популярную, прикладную, классическую художественную литературу. Всего около 75 тысяч изданий хранится в этой базе. Однако ограничение все же есть – бесплатно просмотреть можно только литературу стоимостью до одной тысячи рублей.
Второй ресурс – «Руконт» - больше подойдет преподавателям, студентам и школьникам, сообщают в библиотеке. В базе данных более 500 тысяч изданий: учебники, учебные пособия, монографии, периодические издания и их архивы.
Логины и пароли для авторизации можно найти на сайте библиотеки Шишкова.
ИСТОЧНИК KP.RU