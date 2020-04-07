Режим начисления платы за ЖКХ в Барнауле в период пандемии: пеню начислять не будут
Правительство России приняло решение о запрете начисления пени на период пандемии. Правило распространяется и на жителей Алтайского края.
Согласно этому решению, новые правила будут действовать до 1 января 2021 года. Ресурсоснабжающие предприятия не смогут начислять пени и ограничивать предоставление своих услуг в случае, если оплата будет происходить с задержкой. В частности, послабление поможет тем, кто испытывает трудности с дистанционной оплатой ЖКУ. Однако не стоит путать понятия – обязанность вовремя рассчитываться за услуги сохраняется.
- Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется не копить задолженность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа. Информацию об организации, являющейся исполнителем, можно найти в платежном документе - это могут быть управляющая компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация, - пояснил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.
Помимо этого временно приостанавливается поверка приборов учета коммунальных услуг.
ИСТОЧНИК KP.RU