Режим начисления платы за ЖКХ в Барнауле в период пандемии: пеню начислять не будут

7 Апр 2020 2020-04-07T06:23:51+03:00

Изменить размер текста: A A

Правительство России приняло решение о запрете начисления пени на период пандемии. Правило распространяется и на жителей Алтайского края.

Согласно этому решению, новые правила будут действовать до 1 января 2021 года. Ресурсоснабжающие предприятия не смогут начислять пени и ограничивать предоставление своих услуг в случае, если оплата будет происходить с задержкой. В частности, послабление поможет тем, кто испытывает трудности с дистанционной оплатой ЖКУ. Однако не стоит путать понятия – обязанность вовремя рассчитываться за услуги сохраняется.

- Если человек или семья по каким-то причинам испытывают сложности с дистанционной оплатой жилищно-коммунальных услуг, рекомендуется не копить задолженность, а обратиться к исполнителю коммунальных услуг и заключить соглашение о рассрочке платежа. Информацию об организации, являющейся исполнителем, можно найти в платежном документе - это могут быть управляющая компания, ТСЖ или ресурсоснабжающая организация, - пояснил министр строительства и ЖКХ России Владимир Якушев.

Помимо этого временно приостанавливается поверка приборов учета коммунальных услуг.

ИСТОЧНИК KP.RU