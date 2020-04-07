Отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой двухлетнего сына
В подмосковном поселке Лесной Городок скончался двухлетний ребенок – мальчик подавился курагой во время завтрака.
Мать кормила его с ложечки, как вдруг он поперхнулся и начал задыхаться. Отец сразу же вызвал скорую помощь. Мужчина на протяжении 15 минут пытался спасти сына, пока ехала скорая, а его действиями врач руководил по телефону.
Медики с сиренами залетели во двор, бегом поднялись в квартиру и застали 35-летнего мужчину, делающего реанимацию своему маленькому сыну. Сменив его, они продолжили бороться за жизнь ребенка, но все оказалось напрасно - мальчик погиб.
- Как пояснили врачи полицейским, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.
После случившегося местный Следком начал проверку – это обычная процедура, связанная со смертью несовершеннолетних. Сотрудникам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU