2020-04-07T06:14:08+03:00
Происшествия

Отец 15 минут пытался спасти подавившегося курагой двухлетнего сына

Спасти ребенка не удалось
Иван ОЛЕКСЮК
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После смерти ребенка начали проверку.После смерти ребенка начали проверку.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В подмосковном поселке Лесной Городок скончался двухлетний ребенок – мальчик подавился курагой во время завтрака.

Мать кормила его с ложечки, как вдруг он поперхнулся и начал задыхаться. Отец сразу же вызвал скорую помощь. Мужчина на протяжении 15 минут пытался спасти сына, пока ехала скорая, а его действиями врач руководил по телефону.

Медики с сиренами залетели во двор, бегом поднялись в квартиру и застали 35-летнего мужчину, делающего реанимацию своему маленькому сыну. Сменив его, они продолжили бороться за жизнь ребенка, но все оказалось напрасно - мальчик погиб.

- Как пояснили врачи полицейским, кусочек кураги попал ребенку в разветвление бронхов, в связи с чем спасти его не представлялось возможным, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

После случившегося местный Следком начал проверку – это обычная процедура, связанная со смертью несовершеннолетних. Сотрудникам предстоит выяснить обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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