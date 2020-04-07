2020-04-07T05:29:21+03:00
Происшествия

Горожанка разыграла собственное ограбление, чтобы не работать

На нее завели уголовное дело за ложный донос
Анна СЕМИНА
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Женщина разбросала по земле свои вещи, пытаясь сымитировать ограблениеЖенщина разбросала по земле свои вещи, пытаясь сымитировать ограблениеФото: Анна СЕМИНА
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Жительнице Барнаула придется ответить за инсценировку собственного ограбления. Она это придумала, чтобы оправдать собственное тунеядство.

Женщина жила вместе с супругом и нигде не работала. Свои периодические уходы из дома оправдывала тем, что работает в магазине одежды, однако зарплату она так ни разу не получила. На все вопросы мужа отвечала, что у работодателя есть проблемы.

- Чтобы придать своим словам правдоподобности, в один из февральских дней, на улице у одного из зданий, расположенных по ул. Юрина, она достала из сумки и раскидала на землю свои вещи, тем самым обозначив место предполагаемого преступления, и сообщила в полицию, что ее ограбили, - рассказывают в пресс-службе прокуратуры АК.

Однако в ходе разбирательства выяснилось, что никакого ограбления, конечно же, не было. В отношении женщины было возбуждено уголовное дело по статье «заведомо ложный донос о совершении преступления». Теперь ее ждут в суде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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