Обь в Барнауле освобождается ото льда

7 Апр 2020 2020-04-07T05:14:00+03:00

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Ледоход в его традиционном понимании жители Барнаула в этом году могут не увидеть из-за ограничительных мероприятий. Тем не менее, процесс не остановить.

В минувшие выходные часть льда в районе речного вокзала сдвинулась в сторону старого моста. За теплый понедельник еще несколько огромных кусков спустились вниз по течению. Еще совсем немного и река полностью освободится от зимних оков.

Согласно прогнозам синоптиков, вскрытие рек в Алтайском крае действительно происходит раньше, чем в прошлом году, но тем не менее, в пределах многолетних наблюдений. Этому способствовала и относительно теплая зима из-за чего лед был гораздо тоньше, и теплая весна.

По данным за последние сутки постепенно повышается уровень воды в реках. Так Алей в районе Рубцовска поднялся на восемь сантиметров, Катунь в Бийском районе на 23 см, Бия в наукограде добавила 111 см, Обь в Барнаула повысила уровень на 43 см, а в Камне-на-Оби на 14 см, в Шелаболихе – плюс 34 см. Понижение отмечается только в Усть-Пристани – минус 12 см.

ИСТОЧНИК KP.RU