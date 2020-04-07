2020-04-07T04:51:41+03:00
Происшествия

Водитель, насмерть сбивший женщину на парковке, пойдет под суд

Ему грозит до 12 лет колонии
Анна СЕМИНА
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Женщина скончалась прямо на месте аварииЖенщина скончалась прямо на месте аварииФото: Анна СЕМИНА
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Прокуратура Барнаула утвердила обвинительное заключение и передала в суд дело в отношении водителя, сбившего пешехода на парковке торгового центра.

ДТП произошло 12 ноября прошлого года на парковке универсама «Новэкс» на улице Малахова, 62.

- Заезжая на парковку, при выполнении маневра водитель не справился с управлением, нарушил ПДД, врезался в несколько автомобилей, после чего наехал на женщину-пешехода, которая от полученных повреждений скончалась на месте ДТП, - сообщают в пресс-службе прокуратуры.

В ходе разбирательства выяснилось, что в 2014 году у водителя должны были по решению суда на полтора года забрать права, так как его поймали за управлением в нетрезвом виде. Однако в установленный срок он не сдал удостоверение. В связи с чем течение срока административного наказания было прервано.

Кроме этого нарушитель отказался пройти медицинское освидетельствование. За что было возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей «Управление автомобилем в состоянии опьянения». За гибель пешехода водителю грозит до 12 лет лишения свободы. На его автомобиль, в целях возмещения ущерба, наложен арест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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