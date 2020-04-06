Барнаульский «павлик» застроят 25-этажками

6 Апр 2020 2020-04-06T14:31:28+03:00

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На Павловском тракте, 60Б могут построить жилой комплекс с 25-этажными домами. Сейчас идут поиски инвестора, стоимость земли общей площадь 11,2 тыс. квадратов на сегодня составляет 70 млн рублей.

Здесь уже располагается 15 офисов, складов, производственный цех, гаражи, мастерские. По словам риэлтора, все они находятся в хорошем состоянии. Территорию с трех сторон окружает высотная жилая застройка, а четвертой она выходит на Павловский тракт.

- По соседству построены как современные 16-уровневые дома с пентхаусами, так и 9-этажные «панельки». В шаговой доступности от земельного участка – 2 детских сада, 2 школы, множество магазинов, чуть дальше – крупнейший гаражный комплекс, кондитерская фабрика. Через дорогу территория тоже плотно застроена высотными жилыми домами, - сообщает Алтайский портал недвижимости.

Как сообщается, участок относится к зоне Ж-1, согласно утвержденной карте градостроительного зонирования. Граничит территория с улицами Малахова, Бабуркина и Павловским трактом.

ИСТОЧНИК KP.RU