Алтайским льготникам дистанционно выписывают и доставляют лекарства из-за коронавируса

6 Апр 2020 2020-04-06T14:08:57+03:00

Изменить размер текста: A A

Руководители медицинских организаций региона обязаны создать возможность дистанционной выписки льготных препаратов и доставки их на дом.

Как сообщили в пресс-службе правительства Алтайского края, сейчас в информационной системе льготного лекарственного обеспечения можно выписать электронный рецепт и рецепт на бумаге. Решение о выписке при осмотре на дому или по медкарте принимает лечащий врач.

Доставку препаратов маломобильным одиноко проживающим гражданам совершают специалисты медицинских или аптечных организаций. Всем другим льготникам - соцработники или волонтеры.

Для выписки льготных рецептов людям нужно обратиться в поликлинику. Для получения - к волонтерам по телефону горячей линии 8-800-200-34-11.

"Волонтер с маршрутным листом, где указаны фамилия, имя, отчество, адрес, СНИЛС пациента, и бумажными рецептами (при наличии) обращается в аптечную организацию за получением лекарственных препаратов и доставляет их заявителю", - сообщили в краевом минздраве.

ИСТОЧНИК KP.RU