Бийскую гимнастку наградили званием мастера спорта
Алтайскую спортсменку наградили званием Мастера спорта Российской Федерации. Об этом сообщает издание «Алтайский спорт».
«Приказом Министерства спорта России № 26 нг от 30 марта 2020 года спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено спортсменке спортивной школы «Заря» отделения «художественная гимнастика» Май Есении Сергеевне», - сообщили в министерстве спорта Алтайского края.
В связи с этим девушку поздравили со знаковым событием. А также тренера юной гимнастки Наталью Гранкину.
К слову, Есении Май 17 лет, ранее у нее было звание кандидата в мастера спорта. Девушка участвовала в чемпионате России 2019 года, в «Кубке правительства Ставропольского края», в Весеннем кубке 2019 года и многих других соревнованиях.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Барнаульский фотограф показал вернувшихся в парк птиц
Их смог запечатлеть в местном парке барнаульский фотограф Евгений Богинский (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU