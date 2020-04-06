Бийскую гимнастку наградили званием мастера спорта

6 Апр 2020 2020-04-06T13:06:27+03:00

Ранее она была кандидатом в мастера спорта

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Алтайскую спортсменку наградили званием Мастера спорта Российской Федерации. Об этом сообщает издание «Алтайский спорт».

«Приказом Министерства спорта России № 26 нг от 30 марта 2020 года спортивное звание «Мастер спорта России» присвоено спортсменке спортивной школы «Заря» отделения «художественная гимнастика» Май Есении Сергеевне», - сообщили в министерстве спорта Алтайского края.

В связи с этим девушку поздравили со знаковым событием. А также тренера юной гимнастки Наталью Гранкину.

К слову, Есении Май 17 лет, ранее у нее было звание кандидата в мастера спорта. Девушка участвовала в чемпионате России 2019 года, в «Кубке правительства Ставропольского края», в Весеннем кубке 2019 года и многих других соревнованиях.

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ИСТОЧНИК KP.RU