2020-04-06T10:53:32+03:00
Общество

Фонд Александра Прокопьева подводит итоги медиаконкурса

Поступило более трехсот видеороликов о ветеранах Великой Отечественной войны.
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Попечительский совет Фонда завершает почти 15 часовой марафон по просмотру видеороликов.Попечительский совет Фонда завершает почти 15 часовой марафон по просмотру видеороликов.
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Медиаконкурс «Мы победили. Жизнь продолжается» два месяца назад объявил депутат Государственной Думы РФ Александр Прокопьев. Организатором выступил его фонд социального содействия при поддержке губернатора Алтайского края Виктора Томенко.

Поступили видеоролики из Белгородской, Ростовской, Московской областей, но основная часть работ пришла от жителей нашего региона. Бийчане сняли и смонтировали 46 видеороликов, 45 - поступило от барнаульцев. На третьем месте Первомайский район – 25 работ.

Перелистывая семейные архивы, и собирая информацию, авторы конкурсных работ узнали много нового о своих ветеранах. София Шалупина, одна из участниц конкурса, узнала, что единственный солдатский медальон, который находится в краеведческом музее, принадлежал её прадеду.

Все пришедшие на конкурс работы опубликованы на официальном сайте фонда депутата Государственной Думы РФ Александра Прокопьева. Попечительский совет Фонда завершает почти 15 часовой марафон по просмотру видеороликов. Тройка победителей будет объявлена уже на следующей неделе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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