Клиенты ВТБ смогут получить бесплатную онлайн-консультацию по коронавирусу

6 Апр 2020 2020-04-06T09:22:17+03:00

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ВТБ совместно с портфельной компанией РФПИ запускает сервис консультаций врачей для своих клиентов и членов их семей. Услуга предоставляется в дистанционном формате и является бесплатной.

В рамках онлайн-консультаций дежурный терапевт, педиатр и инфекционист ответят на все вопросы, связанные с симптомами коронавирусной инфекции и необходимыми мерами предосторожности. Консультации доступны клиентам в формате текстового чата, аудио или видео звонка с помощью мобильного приложения «Доктис» для платформ iOS и Android. Приложение достаточно установить на смартфон, зарегистрироваться и использовать промо-код VTB для получения необходимой консультации.

Сервис «Медсоветник» поможет организовать обследование и лечение в специализированном медицинском учреждении, сообщив о ближайших клиниках и лабораториях, где можно сдать анализы на COVID-19. Клиенты также смогут уточнить, какова процедура получения медицинской помощи на дому или госпитализации, если у пациента обнаружат опасное заболевание.

Помимо консультаций по коронавирусной инфекции терапевт и педиатр смогут помочь клиентам с общими вопросами о состоянии здоровья, не требующими экстренной медицинской помощи. Консультации будут оказывать врачи сети клиник Мать и дитя, Объединенных Медицинских Систем и других ведущих профильных медицинских центров. Акция продлится до 1 июня 2020.

- Забота о клиентах является высшей ценностью банка ВТБ. В текущих условиях мы приняли несколько важных решений, которые помогут нашим заемщикам облегчить исполнение своих финансовых обязательств. Одним из них стало введение кредитных каникул с отсрочкой платежа для клиентов, пострадавших от пандемии коронавируса, - отметил Анатолий Печатников, заместитель президента-председателя правления ВТБ. - Мы понимаем, что вопросы здоровья сейчас наиболее актуальны для клиентов, поэтому рады предложить им бесплатный доступ к качественной онлайн-медицине. Новый сервис позволит им своевременно получить все необходимые консультации, не выходя из дома.

РФПИ совместно с Российско-Японским инвестиционным фондом и рядом ближневосточных партнеров инвестировал в многофункциональный телемедицинский сервис «Доктис» в 2018 году.

- РФПИ активно участвует в борьбе с распространением COVID-2019 с момента появления первых новостей о новом коронавирусе. В условиях пандемии и карантина необходимо предоставить возможность как можно большему числу людей в любых регионах страны удаленно получать консультации профессиональных и авторитетных врачей. Поэтому в текущей ситуации мы приняли решение реинвестировать дивиденды «Доктис» в борьбу с коронавирусной инфекцией. Мы рады совместно с Банком ВТБ сделать сервис «Доктис» доступным для еще большего числа граждан России, - прокомментировал Анатолий Браверман, первый заместитель генерального директора Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

- Сейчас очень важно избегать посещений публичных мест, включая клиники, если речь не идет об экстренной медицинской помощи. Многие вопросы можно решить в режиме телемедицинской консультации – удаленно, с помощью мобильного устройства. Мы рады, что ВТБ выбрал для своих клиентов сервис "Доктис", объединяющий ведущих врачей, которые смогут оперативно оказать необходимую помощь, - комментирует Марк Курцер, основатель сервиса Доктис, генеральный директор ГК «Мать и дитя».

Промо-код: VTB. Ссылка на мобильное приложение Доктис.

ИСТОЧНИК KP.RU