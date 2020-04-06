В Барнауле не будет бесплатных автобусов на родительский день
Из-за угрозы распространения коронавируса жителей просят воздержаться от посещения кладбищ на родительский день и Пасху. Также в эти дни не будет организовано бесплатных автобусов, как это было в предыдущие годы.
Соответствующий указ подписал 31 марта губернатор Виктор Томенко. В этом году родительский день выпадает на 28 апреля. Предполагается, принятые решения помогут избежать скопления людей на остановках и в транспорте и не допустить массового заражения коронавирусом.
- Горожан также просят воздержаться от самостоятельного посещения кладбищ на Пасху и в родительский день. Санитарную уборку мест общего пользования на территории муниципальных кладбищ будет осуществлять МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула в штатном режиме, - сообщает пресс-служба мэрии.
В настоящее время в регионе зафиксировано 12 случаев заболевания новым вирусом.
ИСТОЧНИК KP.RU