Режим работы Сбербанка в Барнауле в период самоизоляции: как будет работать

6 Апр 2020 2020-04-06T09:09:37+03:00

Жителей просят по возможности воздержаться от личного посещения отделений и решать вопросы, если это возможно, удаленно. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Утвержден режим работы отделений Сбербанка в период самоизоляции на нерабочие дни 6 и 7 апреля. Вся сеть офисов работает в штатном режиме, по своему обычному графику понедельника−вторника.

Также в штатном режиме будут функционировать передвижные пункты кассового обслуживания. Банкоматы в зонах круглосуточного обслуживания весь месяц будут работать в стандартном режиме. Режим работы отделений можно уточнить на официальном сайте в разделе «Отделения и банкоматы», в Сбербанк Онлайн или по телефонам круглосуточной службы поддержки:

• 900 (для звонков с мобильных телефонов; звонок бесплатный; доступно на территории России для абонентов сотовых операторов: МТС, «Билайн», «МегаФон», Tele2, Yota, «Мотив»);

• 8 800 555-55-50 (для звонков из регионов РФ бесплатно).

- Мы очень внимательно следим за ситуацией и не наблюдаем изменений в поведении наших клиентов. Решение вывести в работу всю филиальную сеть обусловлено нашей готовностью к обслуживанию с полным соблюдением всех необходимых мер безопасности, - отмечает управляющий Алтайским отделением ПАО Сбербанк Антон Милютин.

Тем не менее, жителей просят по возможности воздержаться от личного посещения отделений и решать вопросы, если это возможно, удаленно.

ИСТОЧНИК KP.RU