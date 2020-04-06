У тяжелых больных с раком легкого появился шанс

6 Апр 2020 2020-04-06T07:41:10+03:00

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Алтайские онкологи вдохновлены первыми результатами применения фотодинамической терапии при запущенных онкопатологиях органов дыхания

В феврале 2020 года в первое торакальное отделение Алтайского краевого онкодиспансера, где лечат пациентов с опухолями бронхолегочной системы, желудка и пищевода, поступила установка для проведения фотодинамической терапии. Оборудование было закуплено в рамках федеральной программы «Борьба с онкологическими заболеваниями». Обучение новой методике в Институте фундаментальной медицины и биологии Казанского федерального университета прошел заведующий отделением, торакальный хирург Александр Агеев.

- Одним из показаний для фотодинамической терапии являются запущенные ситуации, при которых провести радикальное лечение уже невозможно. Раньше все, что можно было сделать в таких случаях, это облегчить самочувствие пациента с помощью обезболивающих препаратов. Благодаря фотодинамике, мы можем улучшить состояние больного настолько, чтобы специальное противоопухолевое лечение стало возможным. И мы убедились в этом всего за месяц работы! - поделился врач.

Александр Агеев рассказал о пациенте Андрее Ивановиче К. краевого онкологического диспансера с мелкоклеточным раком легкого. Его опухоль была настолько запущена, что заполняла внутренние просветы бронхов, больной с трудом дышал. В начале марта его положили в отделение химиотерапии, но внезапно открылось кровохаркание, и лечение стало невозможным. Врачи решили попробовать фотодинамику.

- Уже на следующий день после процедуры кровохаркание прекратилось! - не скрывает радости Александр Агеев. - Благодаря этому мы смогли провести первый курс химиотерапии. А когда спустя четыре недели наш пациент приехал на контроль, мы увидели, что просветы бронхов очистились, ушла одышка, улучшилось общее самочувствие.

Врачи провели Андрею Ивановичу К. второй курс химиотерапии, а в ближайшее время ему предстоит пройти еще одну процедуру фотодинамики. Медики надеются, что это позволит если не улучшить процесс, то стабилизировать его настолько, чтобы продолжить лечение.

По словам Александра Агеева, опухоли бронхолегочной системы являются самой распространенной онкологической патологией в Алтайском крае. Запущенные стадии составляют примерно 30 - 40% всех пациентов. Новая методика не только вселяет оптимизм во врачей, но и дает сотням больных шанс жить полноценной жизнью.

- В этом и заключаются цели и задачи современной онкологической медицины – перевести ранее считавшееся смертельным заболевание в хроническую болезнь с тем, чтобы с помощью современных методик и препаратов продлевать пациентам жизнь с сохранением ее качества, - пояснил врач.

Напомним, что в основе метода фотодинамической терапии лежит облучение злокачественных опухолей с помощью лазера. За 2-3 часа до процедуры пациенту внутривенно вводится особое вещество, способное накапливаться в опухолевых клетках. Затем измененные ткани некоторое время облучают лазером. При этом в участках опухоли происходят фотохимические реакции, которые приводят к гибели раковых клеток. Фотодинамическая терапия относится к дорогостоящим высокотехнологичным методам лечения, но пациентам из Алтайского края в краевом онкоцентре она выполняется бесплатно по полису ОМС. В настоящее время эта методика уже применяется при онкологических заболеваниях мочевой системы, раке шейки матки, опухолях желудка, пищевода и органов дыхания.

ИСТОЧНИК KP.RU