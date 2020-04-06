Алтайских спасателей усилили новосибирскими из-за паводка

6 Апр 2020 2020-04-06T06:57:30+03:00

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Алтайское МЧС усилилось спасателями из Новосибирска. А как иначе – паводок на носу. На днях к нам регион приехали 40 специалистов.

Их задача звучит как минимизация негативных последствий половодья в регионе и оказанию помощи населению. Все это не будут делать с помощью «тяжелой артиллерии» - плавсредств, бульдозера, экскаватора, самосвала и беспилотника.

- 20 спасателей базируются в Бийском районе (село Новиково), остальные - в Третьяковском районе (село Староалейское). Они занимаются мониторингом и контролем паводковой обстановки, информируют население о действиях во время паводка, очищают ливневые стоки, отсыпают низменные участки местности, - сообщает краевое МЧС.

Также в перечень их задач входит адресная помощь населению, а в случае необходимости - эвакуация населения из мест, недоступных для проезда автотранспорта. Как пояснили в ведомстве, пока позволяет время, кроме проведения противопаводковых мероприятий спасатели помогают в подготовке территорий к предстоящему пожароопасному сезону, устраняют пожарную загрузку, убирают сухостой, принимают другие меры по защите населенных пунктов от огня. Все мероприятия проводятся с строгим соблюдением профилактических мер в рамках сложившейся эпидемической обстановки.

ИСТОЧНИК KP.RU