2020-04-05T12:09:28+03:00
Общество

Турбазы на Алтае проверяют после информации о неизмененном режиме работы

По словам местных жителей, базы работали вопреки запрету главы Республики Алтай
БОРЗОВ Денис
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Алтайские турбазы. Фото: РоспотребнадзорАлтайские турбазы. Фото: Роспотребнадзор
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Сотрудники Роспотребнадзора после поступивших от гостей региона жалоб проверили туристические базы.

Сомнения возникли касательно мест отдыха в Майминском районе. По словам местных жителей, там принимают туристов вопреки запрету главы региона. Однако проверка показала, что ни одного нарушения в режиме работы нет.

«На туристических базах «Лесотель», «Аврора», «Юность» а также в гостевом доме в с. Озерном по ул. Лыжная деятельность не осуществляется, туристы не проживают», — отметили в пресс-службе Роспотребнадзора.

Как в СМИ появлялась информация о том, что по распоряжению главы Республики Алтай Олега Хорохордина до 1 июня в регионе приостанавливается работа гостиниц, турбаз, объектов массового отдыха и горнолыжных трасс.

Как сообщает «Амик», до 5 апреля в регионе закрылись все питейные заведения, а также точки общественного питания, дискотеки, детские игровые комнаты и прочие места для развлечения. Когда они снова смогут принять гостей, пока не ясно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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