2020-04-05T11:00:43+03:00
Общество

В Барнауле продают дом с творческой мастерской

БОРЗОВ Денис
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Фото с сайта объявлений kuprodФото с сайта объявлений kuprod
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В столице Алтайского края растет количество объявлений о продаже домов с подключенными коммуникациями. Очередной объект выставлен на сайте бесплатных объявлений kuprod.ru. Двухэтажный кирпичный дом с мастерской, баней и приусадебным участком продается на улице Меланжевой. Объект выставлен по цене 5,8 млн рублей. В доме имеются три комнаты. Площадь дома составляет 127 кв. метров. Приусадебный участок — более 6 соток. Площадь мастерской — примерно 60 квадратов. Также на территории участка расположен гараж. Автор объявления указывает, что газ и центральная канализация подключены. Также имеются баня и ванная комната

ИСТОЧНИК KP.RU

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