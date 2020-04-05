2020-04-05T09:02:44+03:00
Происшествия

Маленькая девочка выпала из окна шестого этажа в Заринске

Сейчас она находится в реанимации в тяжелом состоянии
БОРЗОВ Денис
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Девочка упала из окна 6 этажа в ЗаринскеДевочка упала из окна 6 этажа в ЗаринскеФото: pixabay.com
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В Заринске вчера вечером, 4 апреля, из окна многоэтажки с 6 этажа выпала восьмилетняя девочка. Сейчас она в тяжелом состоянии под наблюдением врачей.

Как сообщает «Наш город Заринск» инцидент случился в доме № 24 по проспекту Строителей.

«Ребенка забрала скорая помощь, девочка в реанимации. На месте работает полиция. Начинается сезон открытых окон. Самоизоляция здесь не при чем! Дети должны быть в безопасности. Родители, помните об этом», — советуют в издании.

Сейчас девочка находится в тяжелом состоянии в заринской городской больнице.

«Девочка страдает аутизмом. Ребенок оказался без присмотра взрослых. Отец был на работе. Мать находилась в квартире вместе с дочерью, но не интересовалась, чем занят ребенок», — сообщает официальный портал Заринска.

О происшествии стало известно от прохожих.

ИСТОЧНИК KP.RU

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