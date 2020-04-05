2020-04-05T08:42:14+03:00
Общество

Между Алтайским краем и Кемеровской областью прекращено автобусное сообщение

Это было сделано по инициативе кемеровчан
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

Добраться до Кемерово теперь будет сложнее. Между нашим регионом и соседней Кемеровской областью прекращено автобусное сообщение.

Сообщается, что это сделано по инициативе кемеровчан, на данный момент отменены 10 рейсов.

Пассажирские перевозки восстановят только после стабилизации эпидемиологической ситуации

Напоминаем, в крае сокращено и авиасообщение. Тем не менее, барнаульский аэропорт им. Германа Титова продолжает работать.

Заметные трудности испытывают и городские перевозчики. По информации администрации Барнаула, пассажиропоток сократился на 70%. При этом хоть и было понижено число выходящего на маршруты подвижного состава, убытки продолжают увеличиваться.

В администрации города прошло совещание на эту тему. Было озвучено несколько предложений. Более детально их проработают в ближайшее время. Пока точно сказать о конкретных мерах сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле продают дом с творческой мастерской
Маленькая девочка выпала из окна шестого этажа в Заринске
Между Алтайским краем и Кемеровской областью прекращено автобусное сообщение
Барнаулец своими руками превратил Toyota Mark 2 в McLaren
Барнаульским перевозчикам помогут возместить убытки из-за карантина
Прокуратура требует наказать СМИ, написавшие о зараженном коронавирусом силовике на Алтае
Барнаулец пошел на разбой, потому что захотелось
Главный инфекционист Алтайского края рассказал о вероятности переболеть коронавирусом
165 человек наблюдаются у медиков в Республике Алтай после возвращения из-за рубежа
Уголовное дело заведут в Барнауле после травли зараженной коронавирусом
Неопытный водитель врезался в дом в Барнауле
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020: главный инфекционист края рассказал о схеме лечения больных коронавирусом
В Барнауле встала стройка из-за коронавирусного карантина
Алтайским инвалидам отказали в необходимом гемодиализе
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: ситуация с гимнастом Найдиным под контролем
В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце
По Барнаулу начали бегать «чистые» животные
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Алтайском крае два медработника отказались работать с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю