Между Алтайским краем и Кемеровской областью прекращено автобусное сообщение
Добраться до Кемерово теперь будет сложнее. Между нашим регионом и соседней Кемеровской областью прекращено автобусное сообщение.
Сообщается, что это сделано по инициативе кемеровчан, на данный момент отменены 10 рейсов.
Пассажирские перевозки восстановят только после стабилизации эпидемиологической ситуации
Напоминаем, в крае сокращено и авиасообщение. Тем не менее, барнаульский аэропорт им. Германа Титова продолжает работать.
Заметные трудности испытывают и городские перевозчики. По информации администрации Барнаула, пассажиропоток сократился на 70%. При этом хоть и было понижено число выходящего на маршруты подвижного состава, убытки продолжают увеличиваться.
В администрации города прошло совещание на эту тему. Было озвучено несколько предложений. Более детально их проработают в ближайшее время. Пока точно сказать о конкретных мерах сложно.
ИСТОЧНИК KP.RU