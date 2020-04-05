Между Алтайским краем и Кемеровской областью прекращено автобусное сообщение

5 Апр 2020 2020-04-05T08:42:14+03:00

Это было сделано по инициативе кемеровчан

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Добраться до Кемерово теперь будет сложнее. Между нашим регионом и соседней Кемеровской областью прекращено автобусное сообщение.

Сообщается, что это сделано по инициативе кемеровчан, на данный момент отменены 10 рейсов.

Пассажирские перевозки восстановят только после стабилизации эпидемиологической ситуации

Напоминаем, в крае сокращено и авиасообщение. Тем не менее, барнаульский аэропорт им. Германа Титова продолжает работать.

Заметные трудности испытывают и городские перевозчики. По информации администрации Барнаула, пассажиропоток сократился на 70%. При этом хоть и было понижено число выходящего на маршруты подвижного состава, убытки продолжают увеличиваться.

В администрации города прошло совещание на эту тему. Было озвучено несколько предложений. Более детально их проработают в ближайшее время. Пока точно сказать о конкретных мерах сложно.

ИСТОЧНИК KP.RU