Барнаулец своими руками превратил Toyota Mark 2 в McLaren

5 Апр 2020 2020-04-05T08:17:09+03:00

По словам продавца, затрачено много времени и средств

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Житель краевой столицы показал себя, как мастер на все руки. Мужчина переделал свою Toyota Mark II, превратив ее в реплику редкого суперкара McLaren F1. Судя по всему, сибиряк уже накатался на своем «монстре» и теперь продает его за 1,75 млн рублей.

Кстати, погонять на такой машине все же можно, но так, как на самом McLaren, но тем не менее машина имеет характеристики «марка»: она укомплектована 2-литровым 165-сильным двигателем и 5-ступенчатой «механикой» с задним приводом.

«Продам реплику легендарного McLAREN-F1 2017 г.в. Полностью ручная работа. Единственный экземпляр в России. Затрачено очень много времени и средств. Полностью узаконен и стоит на учете в ГИБДД», – описал свой автомобиль барнаулец на сайте объявлений.

К слову, поставить на учет такую машину действительно можно. Теперь автомобиль имеет ПТС и номера, и может ездить по дорогам, не опасаясь остановки патрулем ГИБДД.

Кстати, автомобиль продается практически в 10 раз дешевле оригинала. Цены на настоящий McLaren начинаются от 9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU