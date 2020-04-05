2020-04-05T08:17:09+03:00
Общество

Барнаулец своими руками превратил Toyota Mark 2 в McLaren

По словам продавца, затрачено много времени и средств
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Реплика знаменитого суперкара в Барнауле. Фото: Авто.руРеплика знаменитого суперкара в Барнауле. Фото: Авто.ру
Изменить размер текста:

Житель краевой столицы показал себя, как мастер на все руки. Мужчина переделал свою Toyota Mark II, превратив ее в реплику редкого суперкара McLaren F1. Судя по всему, сибиряк уже накатался на своем «монстре» и теперь продает его за 1,75 млн рублей.

Кстати, погонять на такой машине все же можно, но так, как на самом McLaren, но тем не менее машина имеет характеристики «марка»: она укомплектована 2-литровым 165-сильным двигателем и 5-ступенчатой «механикой» с задним приводом.

«Продам реплику легендарного McLAREN-F1 2017 г.в. Полностью ручная работа. Единственный экземпляр в России. Затрачено очень много времени и средств. Полностью узаконен и стоит на учете в ГИБДД», – описал свой автомобиль барнаулец на сайте объявлений.

К слову, поставить на учет такую машину действительно можно. Теперь автомобиль имеет ПТС и номера, и может ездить по дорогам, не опасаясь остановки патрулем ГИБДД.

Кстати, автомобиль продается практически в 10 раз дешевле оригинала. Цены на настоящий McLaren начинаются от 9 млн рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Барнауле продают дом с творческой мастерской
Маленькая девочка выпала из окна шестого этажа в Заринске
Между Алтайским краем и Кемеровской областью прекращено автобусное сообщение
Барнаулец своими руками превратил Toyota Mark 2 в McLaren
Барнаульским перевозчикам помогут возместить убытки из-за карантина
Прокуратура требует наказать СМИ, написавшие о зараженном коронавирусом силовике на Алтае
Барнаулец пошел на разбой, потому что захотелось
Главный инфекционист Алтайского края рассказал о вероятности переболеть коронавирусом
165 человек наблюдаются у медиков в Республике Алтай после возвращения из-за рубежа
Уголовное дело заведут в Барнауле после травли зараженной коронавирусом
Неопытный водитель врезался в дом в Барнауле
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020: главный инфекционист края рассказал о схеме лечения больных коронавирусом
В Барнауле встала стройка из-за коронавирусного карантина
Алтайским инвалидам отказали в необходимом гемодиализе
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: ситуация с гимнастом Найдиным под контролем
В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце
По Барнаулу начали бегать «чистые» животные
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Алтайском крае два медработника отказались работать с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю