2020-04-04T15:34:35+03:00
Коронавирус Covid-19

Прокуратура требует наказать СМИ, написавшие о зараженном коронавирусом силовике на Алтае

Она требует у Роскомнадзора закрыть доступ к публикациям
Анна СЕМИНА
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Три интернет-СМИ написали фейковую новостьТри интернет-СМИ написали фейковую новостьФото: pixabay.com
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Генеральная прокуратура России провела проверку по факту публикаций СМИ недостоверной информации, связанной с распространением коронавирусной инфекции.

Специалисты ведомства установили факт публикации на страницах трех интернет-СМИ материалов под заголовком «Силовик из Москвы, прибывший в Барнаул со спецзаданием, может быть болен COVID». В публикациях говорилось: «из 25 прибывших с проверкой в Алтайский край полицейских один оказался заражен коронавирусом, при этом проверяющие посещали с проверками города и районы края, потенциально контактировали с несколькими десятками граждан», уточняют в пресс-службе генпрокуратуры. Помимо этого издания рассказывали об отсутствии медицинских масок у некоторых патрульных на улицах Барнаула.

В ответ на это в ГУ МВД России по Алтайскому краю заявили, что данные публикации не соответствуют действительности. С учетом полученной информации генеральная прокуратура обратилась в Роскомнадзор с требованием ограничить доступ к недостоверным новостям, а в том случае, если они будут продублированы на другие ресурсы – заблокировать и их.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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