Барнаулец пошел на разбой, потому что захотелось

4 Апр 2020 2020-04-04T14:31:43+03:00

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Сотрудники полиции Барнаула задержали подозреваемого в разбое местного жителя.

Преступление было совершено в Индустриальном районе. Молодой человек в маске зашел в торговую точку и потребовал у продавщицы достать все, что есть в кассе. При этом он угрожал женщине предметом, похожим на пистолет. Она попыталась его отговорить, сказала, что все происходящее снимает камера наблюдения, но это его никак не смутило и он запустил руку в кассу.

Его добычей стали всего 150 рублей. После того, как преступник скрылся, продавщица вызвала стражей правопорядка. Полицейские установили личность подозреваемого. Им оказался 26-летний мужчина. Его нашли и задержали. По словам злоумышленника, он пошел на разбой «по своему желанию».

По данному факту ведется разбирательство.

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ИСТОЧНИК KP.RU