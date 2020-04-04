2020-04-04T11:41:31+03:00
Коронавирус Covid-19

Главный инфекционист Алтайского края рассказал о вероятности переболеть коронавирусом

В настоящее время в регионе только семь человек заражены вирусом
Анна СЕМИНА
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Валерий Шевченко рассказал о распространении коронавируса (фото: пресс-службы минздрава АК)Валерий Шевченко рассказал о распространении коронавируса (фото: пресс-службы минздрава АК)
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Главный инфекционист Алтайского края Валерий Шевченко заявил, что ситуация с коронавирусом может развиваться по нескольким сценариям.

Каким путем пойдет Россия и край в частности, пока сказать сложно. Все зависит в том числе от динамики распространения инфекции. Ответ на этот вопрос в настоящий момент никто не сможет дать. Ясно только одно – надо стараться выйти из ситуации с минимальными потерями.

- Если проводить аналогию с другими инфекционными болезнями, то бывает так, что ни в один эпидсезон в заболеваемость вовлекается все население. Это может быть несколько кругов, несколько эпидпериодов в течение нескольких лет. Как будет в этом случае – никто сейчас не скажет. Есть предположение, что вирус может полностью уйти из популяции. Есть предположение, что вирус также потеряет свою вирулентность и клиническую значимость и войдет в список других коронавирусов, которые встречаются регулярно каждый год, - прокомментировал ИА «Толк» Шевченко.

По его информации, всевозможные виды коронавируса ежегодно становятся возбудителями ОРВИ примерно в 10-15% случаев. Не исключено, что и текущая версия перейдет в этот же раздел.

Отметим, по состоянию на 4 апреля в Алтайском крае диагноз короронавирус подтвержден у семи человек. Все они находятся на лечении в горбольнице №5 Барнаула.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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