2020-04-04T06:35:20+03:00
Происшествия

Неопытный водитель врезался в дом в Барнауле

Ему и его пассажирам потребовалась медицинская помощь
Анна СЕМИНА
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Вместо отделения виновника аварии доставили в больницуВместо отделения виновника аварии доставили в больницуФото: Анна СЕМИНА
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В Барнауле водитель, стаж которого составляет всего один месяц, не справился с управлением и врезался в жилой дом.

ДТП произошло прошлой ночью на улице Аванесова, 129. Как удалось установить предварительно, водитель иномарки не справился с управлением, врезался в опору телефонной линии, после чего его сначала отбросило на жилой дом, а затем на дерево.

Прибывшие на место аварии сотрудники Госавтоинспекции установили, что за рулем находился водитель 2002 года рождения и он всего лишь месяц назад получил удостоверение. Более того, от него исходил стойкий запах алкоголя, но тот отказался проходить освидетельствование. На что был составлен протокол. Также у молодого человека не было полиса ОСАГО. Теперь ему и за это придется заплатить штраф.

Также стражи правопорядка установили, что данный водитель находился в розыске сотрудниками уголовного розыска УМВД России по городу Барнаулу. Однако так как в результате аварии он получил травмы различной степени тяжести, вместо отделения его доставили в больницу. Медицинская помощь также потребовалась двум его пассажирам, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

ИСТОЧНИК KP.RU

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