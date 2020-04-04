Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020: главный инфекционист края рассказал о схеме лечения больных коронавирусом

4 Апр 2020 2020-04-04T06:10:47+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 4 апреля 2020 года

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Коронавирус в Барнауле – самая обсуждаемая тема последних недель. Мы собрали актуальные новости на 4 апреля 2020: схема лечения больных и дезинфекция города.

По словам главного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, в настоящее время зараженные коронавирусом получают серьезную терапию.

- Часть препаратов, которые мы активно и успешно используем для лечения ВИЧ-инфекции, часть препаратов, которые используют для лечения малярии, лечения ОРВИ, гриппа. Это перечень препаратов, которые назначаются в каком-то случае, как моно-терапия, где-то как комбинация. Все определяется статусом пациента и степенью его тяжести. Вовсе не значит, что это горсть таблеток или стакан капель. У каждого своя индивидуальная схема в зависимости от его соматического статуса, - прокомментировал специалист ИА «ТОЛК».

При этом по словам Шевченко, для коронавируса у человека пока нет выработанного иммунитета и если он, к примеру, переболел в этом сезоне гриппом, это никак ему не поможет против нового вируса.

Помимо всего этого в Барнауле продолжается дезинфекция общественных территорий. Власти города поставили задачу к вечеру воскресенья обработать специальными составами более 600 остановок.

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ИСТОЧНИК KP.RU