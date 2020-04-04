Коронавирус в Барнауле, последние новости на 4 апреля 2020: главный инфекционист края рассказал о схеме лечения больных коронавирусом
Коронавирус в Барнауле – самая обсуждаемая тема последних недель. Мы собрали актуальные новости на 4 апреля 2020: схема лечения больных и дезинфекция города.
По словам главного инфекциониста Алтайского края Валерия Шевченко, в настоящее время зараженные коронавирусом получают серьезную терапию.
- Часть препаратов, которые мы активно и успешно используем для лечения ВИЧ-инфекции, часть препаратов, которые используют для лечения малярии, лечения ОРВИ, гриппа. Это перечень препаратов, которые назначаются в каком-то случае, как моно-терапия, где-то как комбинация. Все определяется статусом пациента и степенью его тяжести. Вовсе не значит, что это горсть таблеток или стакан капель. У каждого своя индивидуальная схема в зависимости от его соматического статуса, - прокомментировал специалист ИА «ТОЛК».
При этом по словам Шевченко, для коронавируса у человека пока нет выработанного иммунитета и если он, к примеру, переболел в этом сезоне гриппом, это никак ему не поможет против нового вируса.
Помимо всего этого в Барнауле продолжается дезинфекция общественных территорий. Власти города поставили задачу к вечеру воскресенья обработать специальными составами более 600 остановок.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией
Алтайский гимнаст заразился коронавирусом. Информацию подтвердили в министерстве спорта Российской Федерации (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»