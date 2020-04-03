В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце

3 Апр 2020 2020-04-03T13:45:23+03:00

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Ужасная ситуация случилась в Алтайском крае, 79-летняя бабушка почти сутки провела на глубине трех метров в колодце. Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт», женщина случайно в него провалилась.

Настоящий «провал» случился в Ребрихе. Пенсионерку начали искать 27 марта, она была одета не по погоде, что подстегнуло добровольцев. В составе 16 человек они вышли на поиски вечером.

Попытки разглядеть что-то сквозь снег не увенчались успехом. Ситуацию осложняли ночные неосвещенные деревенские улицы и заброшенные «частники». Утром волонтеры снова пошли по окрестностям, а поднявшийся ветер мешал работе квадрокоптера.

Через сутки с момента пропажи бабушки усилия волонтеров были вознаграждены – пожилую женщину нашли! Старушка невероятно замерзла, повредила ногу, но выжила. Ее подняли из колодца, укрыли пледом и отправили в медучреждение.

Бабушка оказалась не единственной спасенной волонтерами в регионе за несколько дней. Двух «потеряшек» нашли в Рубцовске.

ИСТОЧНИК KP.RU