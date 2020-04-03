Алтайским инвалидам отказали в необходимом гемодиализе
Алтайским инвалидам помогли получить положенные услуги. Об этом сообщила прокуратура региона.
Ведомство провело проверку по обращению двух инвалидов первой группы с хронической почечной недостаточностью. Им в медучреждении отказали в бесплатной доставке к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно.
В Павловском районе медпомощь инвалидам оказана быть не может из-за отсутствия медицинского оборудования. Ближайшее медучреждение, в котором проводят гемодиализ, находится в Барнауле.
Так как пропуск процедуры может привести к смерти, прокурор направил в суд иск на министерство здравоохранения региона.
«Теперь краевой минздрав обязан организовать и обеспечить доставку граждан от места жительства до места получения медицинской помощи и обратно. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме, решение суда обращено к немедленному исполнению. Инвалиды получают необходимую медицинскую помощь», - сообщила старший помощник прокурора края по рассмотрению писем и приему граждан Татьяна Братоненко.
ИСТОЧНИК KP.RU