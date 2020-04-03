Алтайским инвалидам отказали в необходимом гемодиализе

3 Апр 2020 2020-04-03T15:34:49+03:00

Прокуратура Алтайского края направила в суд иск на минздрав и выиграла дело

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Алтайским инвалидам помогли получить положенные услуги. Об этом сообщила прокуратура региона.

Ведомство провело проверку по обращению двух инвалидов первой группы с хронической почечной недостаточностью. Им в медучреждении отказали в бесплатной доставке к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно.

В Павловском районе медпомощь инвалидам оказана быть не может из-за отсутствия медицинского оборудования. Ближайшее медучреждение, в котором проводят гемодиализ, находится в Барнауле.

Так как пропуск процедуры может привести к смерти, прокурор направил в суд иск на министерство здравоохранения региона.

«Теперь краевой минздрав обязан организовать и обеспечить доставку граждан от места жительства до места получения медицинской помощи и обратно. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме, решение суда обращено к немедленному исполнению. Инвалиды получают необходимую медицинскую помощь», - сообщила старший помощник прокурора края по рассмотрению писем и приему граждан Татьяна Братоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU