2020-04-03T15:34:49+03:00
Здоровье

Алтайским инвалидам отказали в необходимом гемодиализе

Прокуратура Алтайского края направила в суд иск на минздрав и выиграла дело
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Теперь алтайским инвалидам окажут положенные услугиТеперь алтайским инвалидам окажут положенные услугиФото: pixabay.com
Изменить размер текста:

Алтайским инвалидам помогли получить положенные услуги. Об этом сообщила прокуратура региона.

Ведомство провело проверку по обращению двух инвалидов первой группы с хронической почечной недостаточностью. Им в медучреждении отказали в бесплатной доставке к месту проведения процедуры гемодиализа и обратно.

В Павловском районе медпомощь инвалидам оказана быть не может из-за отсутствия медицинского оборудования. Ближайшее медучреждение, в котором проводят гемодиализ, находится в Барнауле.

Так как пропуск процедуры может привести к смерти, прокурор направил в суд иск на министерство здравоохранения региона.

«Теперь краевой минздрав обязан организовать и обеспечить доставку граждан от места жительства до места получения медицинской помощи и обратно. Требования прокурора суд удовлетворил в полном объеме, решение суда обращено к немедленному исполнению. Инвалиды получают необходимую медицинскую помощь», - сообщила старший помощник прокурора края по рассмотрению писем и приему граждан Татьяна Братоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Алтайским инвалидам отказали в необходимом гемодиализе
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: ситуация с гимнастом Найдиным под контролем
В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце
По Барнаулу начали бегать «чистые» животные
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Алтайском крае два медработника отказались работать с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю
Жаждущий мартини барнаулец отбивался от продавца перцовым газом
Вода из кранов барнаульцев не пропадет
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: полиция выявила 60 нарушителей режима самоизоляции за сутки
Стало известно, как будут работать школы и детсады на Алтае до конца апреля
В Алтайском крае продают базу с маралами и пятнистыми оленями
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Алтайском крае почти в четыре раза чаще стали покупать электронные билеты
Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы Барнаула продезинфицируют из-за инфекции
Более 2,5 тысяч алтайских педагогов прошли аттестацию
На Алтае сворачивают подготовку ко Дню Победы из-за коронавируса
Режим работы почты в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
«Ростелеком» покажет живой концерт группы «Ария»
Барнаул не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса: такие решения может принимать только федеральное правительство
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением
Барнаульцам автоматически продлят выплаты по рождению первого ребенка до 1 октября
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов
На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести