3 Апр 2020 2020-04-03T17:07:19+03:00

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В Барнауле встала стройка из-за коронавирусного карантина. О временной приостановке из-за коронавируса и введенного на Алтае режима карантина сообщил «Амител».

Застройщики говорят, что из-за недели простоя сроки сдачи объектов не изменятся, а вот касательно месяца пока сложно сказать. Теперь нужно либо увеличивать мощности, потеряв в качестве, либо последствия окажутся неминуемыми.

Строителям тоже запрещено работать до конца апреля. Компании перевели отделы продаж на «удаленку», завершают на объектах те процессы, которые невозможно остановить, и отправляют строительные бригады домой с сохранением зарплаты. На площадках останется только охрана.

«Мы не можем нарушить указ президента и распоряжение губернатора Алтайского края, в которых четко прописано, кому можно работать, а кому нет. После 5 апреля строительные компании Барнаула будут ждать дополнительных разъяснений от края и правительства страны. Но в любом случае о срыве сроков сдачи домов речи нет. У застройщиков есть определенные обязательства перед покупателями. Как только снимут ограничения, все работы продолжатся», - сообщил глава Союза строителей Алтайского края Александр Мишустин.

Не факт, что работы начнутся с 1 мая. Ведь перебои с поставкой стройматериалов никто не отменял. В регионе закрываются многие производства, не исключено, что те компании, которые не имели больших запасов кирпича, цемента, бетона, столкнутся с их дефицитом.

ИСТОЧНИК KP.RU