2020-04-03T12:41:58+03:00
Общество

ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами

БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Изменить размер текста:

Для защиты своих клиентов, попавших в сложную ситуацию в связи с коронавирусом, ВТБ и ряд других банков разработали программы поддержки, которые предусматривают отсрочку по кредитным платежам. Соответствующие изменения будут также оформлены в виде нового закона о кредитных каникулах. Эти своевременные действия позволяют россиянам, попавшим в сложную жизненную ситуацию, не остаться один на один со своей финансовой проблемой и получить столь нужную передышку в обслуживании своих кредитных обязательств.

Вместе с тем в последние дни при обработке обращений на кредитные каникулы наши сотрудники все чаще сталкиваются с деятельностью мошенников, которые пытаются заработать на общей проблеме и выманить средства у попавших в беду граждан. Мы фиксируем появление фирм-однодневок, которые обещают решить любые вопросы с прощением банковских кредитов. После получения денежных средств компании «обязуются» провести подробную консультацию клиентов, результатом которой станет освобождение от всех кредитных обязательств.

Другой тип мошенников пользуется тем, что граждане во многих регионах сейчас находятся в самоизоляции и не могут получить документы, подтверждающие их финансовые трудности, у своего работодателя для предоставления в банк. Пользователям интернета предлагаются поддельные справки по форме 2 НДФЛ и фальшивые больничные листы с отметками о коронавирусе. Таким образом они пытаются получить доступ к персональной информации клиентов банка для ее дальнейшего противозаконного использования в своих целях.

ВТБ заявляет, что все обращения граждан по вопросу предоставления кредитных каникул принимаются только через колл-центр для минимизации визита клиентов в офис. Банк предоставляет отсрочку платежа для заемщиков только на основании листка нетрудоспособности или документов, подтверждающих финансовые трудности. Все справки проходят обязательную проверку со стороны банка, и в случае выявления подделок услуга кредитных каникул отменяется, и клиенту придется выплатить свой долг в полном объеме – вместе со всеми пенями и штрафами. Кроме того, будет испорчена кредитная история клиента, т.к. информацию о просрочке банк будет обязан передать в Бюро кредитных историй.

Для защиты интересов своих добросовестных клиентов ВТБ готов взаимодействовать с правоохранительными органами в порядке, определенном законодательством РФ.

Призываем заемщиков быть бдительными и при возникновении любых вопросов обращаться напрямую в банк.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце
По Барнаулу начали бегать «чистые» животные
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Алтайском крае два медработники отказались работать с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю
Жаждущий мартини барнаулец отбивался от продавца перцовым газом
Вода из кранов барнаульцев не пропадет
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: полиция выявила 60 нарушителей режима самоизоляции за сутки
Стало известно, как будут работать школы и детсады на Алтае до конца апреля
В Алтайском крае продают базу с маралами и пятнистыми оленями
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Алтайском крае почти в четыре раза чаще стали покупать электронные билеты
Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы Барнаула продезинфицируют из-за инфекции
Более 2,5 тысяч алтайских педагогов прошли аттестацию
На Алтае сворачивают подготовку ко Дню Победы из-за коронавируса
Режим работы почты в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
«Ростелеком» покажет живой концерт группы «Ария»
Барнаул не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса: такие решения может принимать только федеральное правительство
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением
Барнаульцам автоматически продлят выплаты по рождению первого ребенка до 1 октября
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов
На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести