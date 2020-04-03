2020-04-03T11:41:52+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: составлен режим уборки улиц краевой столицы
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
Обработка улиц Барнаула для борьбы с коронавирусомОбработка улиц Барнаула для борьбы с коронавирусомФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: уборка улиц.

Для снижения риска инфицирования и распространения заболеваемости коронавирусом мэр города поручил комитету по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи начать дезинфекцию общественных мест, подземных переходов и остановок, а также дорог, тротуаров, на территории краевой столицы.

«Обработка общественных территорий, остановочных павильонов и подземных пешеходных переходов началась сегодня, 3 апреля. Ее выполняет ООО ДЦ «Биоальтернатива», которое имеет всю необходимую разрешительную документацию, сертификаты, подтверждающие квалификацию специалистов. Работы ведутся дезинфицирующими средствами ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин», - сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Обработка и влажная уборка города проходит днем с ограничением допуска людей на обрабатываемые территории.

Сегодня, 3 апреля, будут обработаны остановки на Павловском тракте, проспектах Красноармейском, Строителей, Калинина, общественные пространства по проспекту Ленина, подземные пешеходные переходы на пл. Октября и Павловском тракте. Информации о 4 апреля пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Распространение коронавируса в мире»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Алтайском крае пропавшую старушку нашли в трехметровом колодце
По Барнаулу начали бегать «чистые» животные
ВТБ о новом виде мошенничества с кредитными каникулами
В Алтайском крае два медработники отказались работать с зараженными коронавирусом
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график
ВТБ и Домиленд переводят работу строительных и управляющих компаний в онлайн
В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю
Жаждущий мартини барнаулец отбивался от продавца перцовым газом
Вода из кранов барнаульцев не пропадет
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: полиция выявила 60 нарушителей режима самоизоляции за сутки
Стало известно, как будут работать школы и детсады на Алтае до конца апреля
В Алтайском крае продают базу с маралами и пятнистыми оленями
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Алтайском крае почти в четыре раза чаще стали покупать электронные билеты
Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы Барнаула продезинфицируют из-за инфекции
Более 2,5 тысяч алтайских педагогов прошли аттестацию
На Алтае сворачивают подготовку ко Дню Победы из-за коронавируса
Режим работы почты в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
«Ростелеком» покажет живой концерт группы «Ария»
Барнаул не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса: такие решения может принимать только федеральное правительство
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением
Барнаульцам автоматически продлят выплаты по рождению первого ребенка до 1 октября
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов
На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести