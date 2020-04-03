Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы краевой столицы продезинфицировали и составили график

3 Апр 2020 2020-04-03T11:41:52+03:00

Обработка улиц Барнаула для борьбы с коронавирусом Фото: Олег УКЛАДОВ

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: составлен режим уборки улиц краевой столицы

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Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: уборка улиц.

Для снижения риска инфицирования и распространения заболеваемости коронавирусом мэр города поручил комитету по дорожному хозяйству, благоустройству транспорту и связи начать дезинфекцию общественных мест, подземных переходов и остановок, а также дорог, тротуаров, на территории краевой столицы.

«Обработка общественных территорий, остановочных павильонов и подземных пешеходных переходов началась сегодня, 3 апреля. Ее выполняет ООО ДЦ «Биоальтернатива», которое имеет всю необходимую разрешительную документацию, сертификаты, подтверждающие квалификацию специалистов. Работы ведутся дезинфицирующими средствами ДезХлор, ДПАлтай, ДезХлорантин», - сообщили в пресс-службе администрации Барнаула.

Обработка и влажная уборка города проходит днем с ограничением допуска людей на обрабатываемые территории.

Сегодня, 3 апреля, будут обработаны остановки на Павловском тракте, проспектах Красноармейском, Строителей, Калинина, общественные пространства по проспекту Ленина, подземные пешеходные переходы на пл. Октября и Павловском тракте. Информации о 4 апреля пока нет.

ИСТОЧНИК KP.RU