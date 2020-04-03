В Барнауле рухнули цены на коммерческую недвижимость и поднялись на землю

3 Апр 2020 2020-04-03T11:25:35+03:00

Цена на Новостройки почти не изменилась, как и на коттеджи

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Весной на рынке недвижимости Барнаула, несмотря на погоду, «весна» не наступает. В марте на Алтае подорожала земля, что прогнозировали эксперты.

Как сообщает «Алтайский портал недвижимости», ощутимо прибавили участки для жилых домов, где одна сотка в среднем повысилась с 216 до 276 тыс. рублей. Она продолжит дорожать, учитывая то, что граждане будут массово получать сельскую ипотеку и направлять маткапитал на строительство домов.

В Барнауле рухнула стоимость коммерческих объектов. Это ожидаемо ввиду кризиса из-за падения рубля и карантина по поводу коронавируса. Во многих случаях и без того нерентабельный бизнес не просто закрывается на время эпидемии, а не выдерживает простоя. Предприниматели ликвидируют товар и «ликвидируются».

Те, что посмелее или с «подушкой безопасности», распускают сотрудников на «удалёнку» и съезжают с офисов. Так в краевой столице появляется все больше вакантных объектов, что работает на понижение цен. Так, в среднем 1 кв. м. упал за последний месяц с 32 до 31 тыс. рублей.

«Новостройки Барнаула показали снижение. Это связано с тем, что на рынок вышло много долевок сразу в нескольких проектах. Поскольку они находятся на начальной стадии работ, цены на них сейчас минимальны. Наибольшее падение при этом зафиксировано в сегменте многокомнатных квартир, которые при повышенном спросе инвесторов совсем не пользуются популярностью», - сообщают эксперты на портале недвижимости.

Также отмечается, что в марте подросли в цене комнаты (на 1 тыс. рублей за кв. м). Наблюдается небольшое сезонное снижение стоимости гаражей и парковок (на 1,2 тыс. рублей за 1 кв. м). А вот дома и коттеджи остались неизменными, несмотря на подъем цены за землю.

ИСТОЧНИК KP.RU