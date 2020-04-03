2020-04-03T10:15:21+03:00
Общество

Жаждущий мартини барнаулец отбивался от продавца перцовым газом

Потому что бутылку вермута он бессовестно украл, и его пытались остановить
Иван ОЛЕКСЮК
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На ближайшие три года его лишили свободы. Приговор вступил в законную силу.На ближайшие три года его лишили свободы. Приговор вступил в законную силу.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Душа хотела карнавала и мартини, а денег не было. Барнаульца осудили за украденную бутулку вермута и нападение на администратора магазина.

Все произошло в магазине «Мария-Ра» в прошлом сентябре, он взял литровую бутылку вермута с полки магазина и прошел мимо кассы, не рассчитавшись за товар. Сотрудники, конечно, заметили наглеца и попытались его остановить – кричали вслед, мол, отдай бутыль, но тот лишь ускорил шаг.

- Когда администратор догнал осужденного и схватил его за руку, то мужчина сразу же развернулся и распылил работнику магазина в лицо перцовый газ из баллончика. От перцового газа администратор начал задыхаться, получил химический ожог роговицы обоих глаз. Освободив свою руку, осужденный убежал с добычей, распив спиртное со своим другом, - сообщила помощница прокурора Ленинского района Барнаула Мария Берглизовой.

Конечно, буйного «сомелье» вычислили и возбудили против него уголовное дело за грабеж. На ближайшие три года его лишили свободы. Приговор вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU

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