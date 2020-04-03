Вода из кранов барнаульцев не пропадет

3 Апр 2020 2020-04-03T10:01:29+03:00

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Ведомство продолжает обеспечивать водой население. Изменения коснулись только работы абонентского отдела.

«Все сотрудники, задействованные в непрерывной деятельности предприятия, ежедневно проходят медицинский осмотр с обязательным измерением температуры. В служебных и производственных помещениях проводится дезинфекция и обработка. Каждый из работников водоканала – от слесаря до руководителя - делает всё, чтобы барнаульцы чувствовали себя комфортно, находясь дома», - рассказал генеральный директор «Росводоканал Барнаул» Андрей Полюго.

Кстати, с 28 марта барнаульский водоканал приостановил очный приём граждан, но общение с потребителями идет по «дистанционке». Работают онлайн-сервисы, с помощью которых горожане, не выходя из дома, могут передать показания приборов учета и оплатить услуги предприятия. Если у кого-то нет интернета, люди получают консультацию по телефону (3852) 28-22-00.

Передать данные счетчиков можно через сайт водоканала, электронную почту, систему «Город», а также с помощью смс-сообщений и мессенджера WatsApp. Оплатить водоснабжение и водоотведение можно через Сбербанк-онлайн и личный кабинет системы «Город».

ИСТОЧНИК KP.RU