2020-04-03T09:23:50+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: полиция выявила 60 нарушителей режима самоизоляции за сутки

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 3 апреля 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 2639 человек.В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 2639 человек.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Коронавирус в Барнауле продолжает оставаться главной темой дня, последние новости на 3 апреля 2020 – это 60 нарушителей, которых выявили сотрудники полиции во время проверок днем ранее.

- Сотрудники полиции провели 15980 проверок (2498 за 2 апреля) соблюдения режима самоизоляции. Зарегистрировано 60 материалов проверки по ст. 6.3 КоАП РФ, по фактам нарушения указа губернатора Алтайского края, - сообщает оперативный штаб со ссылкой на Главное управление МВД России по Алтайскому краю.

В настоящее время под медицинским наблюдением находятся 2639 человек. Всего в крае зарегистрировано четверо инфицированных жителей. В регионе подготовлено девять медицинских учреждений для размещения инфицированных пациентов. Основной госпиталь для оказания медицинской помощи заболевшим COVID-19 – КГБУЗ «Городская больница № 5, Барнаул» на 361 койку. В настоящее время к кислороду подключено 174 койки, из них 160 реанимационных мест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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