Стало известно, как будут работать школы и детсады на Алтае до конца апреля
Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко рассказал, как будут работать образовательные организации края в ближайшем месяце.
«Дошкольные образовательные организации до 30 апреля во исполнение Указа Президента работают в дежурном режиме, то есть функционируют только дежурные группы – для детей, чьи родители признаны Указом обеспечить непрерывное функционирование систем жизнеосуществления, – говорит Максим Костенко. – Это 169 групп (3 процента от общего количества групп), в которых порядка 600 детей, порядка 0,5 процента от тех детей, которые раньше ходили в детские сады. С каждым днем родители отправляют все меньше детей, и мы поддерживаем эту позицию, потому что прежде всего это безопасность и здоровье».
Школы края с 13 числа выходят с каникул, будут работать на «дистанционке». В это время администрациям школ и комитетов по образованию нужно обеспечить условия для работы учителей – организовать рабочее место учителя дома, каждый педагог должен провести опробирование режима.
С 13 апреля начнутся занятия в колледжах, также в дистанционном режиме, студенты и преподаватели также работают в домашних условиях, вместе с тем будет пересмотрен учебный план и перенесены учебные практики.
Вузы с 6 апреля в установленном порядке переходят на дистант при условии полной самоизоляции и студентов и преподавателей. Обучение в дистанционном режиме будет организовано и при очном и при заочном обучении. Соответствующие объявления и графики в ближайшее время разместят на сайтах вузов.
Самая актуальная информация размещается на сайте министерства образования и науки Алтайского края.
ИСТОЧНИК KP.RU
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