В Алтайском крае продают базу с маралами и пятнистыми оленями

3 Апр 2020 2020-04-03T07:30:22+03:00

Изменить размер текста: A A

Для региона такой объект довольно необычный. Это маральник, где можно отдохнуть наедине с природой и поправить здоровье.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, точного адреса продавец не разглашает. Однако стало известно, что это предгорный район.

Общая площадь базы отдыха составляет 1700 га. На прилегающей территории обитают краснокнижные маралы и пятнистые олени. Первый подвид известен на весь мир благодаря уникальным лечебным свойствам пантов. Рога тонизируют, из них создают косметические препараты, а также популярны ванны с их лечебными элементами для общего оздоровления организма.

Маральник на АлтаеФото: Avito.ru

Вернемся к базе. На ее территории есть сельхозтехника. Также построены гостевые домики из экологически чистых материалов. Это позволяет использовать объект, не только как производство, но и как туристическую базу. В них есть телевизоры, спутниковые антенны, камины, вся необходимая мебель. Также в периметре присутствует кафе-беседка, лежаки для принятия солнечных ванн.

«Участок с жилыми домами позволяет выращивать некоторые овощные культуры и плодовые деревья, но большая его часть занята зеленым газоном. Присутствует и парковка для автомобилей. В настоящее время цена объекта составляет 99 млн рублей», - сообщили на портале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Барнаула могут построить новую высотку

Стоимость объекта — 29 млн рублей. На этом участке можно строить как малоэтажные, так и высотные жилые дома. Они могут достигать 25 уровней или 75 метров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU