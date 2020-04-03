2020-04-03T07:30:22+03:00
Общество

В Алтайском крае продают базу с маралами и пятнистыми оленями

Цена объекта составляет 99 млн рублей
БОРЗОВ Денис
Поделиться:
База на АлтаеБаза на АлтаеФото: Avito.ru
Изменить размер текста:

Для региона такой объект довольно необычный. Это маральник, где можно отдохнуть наедине с природой и поправить здоровье.

Как сообщает Алтайский портал недвижимости, точного адреса продавец не разглашает. Однако стало известно, что это предгорный район.

Общая площадь базы отдыха составляет 1700 га. На прилегающей территории обитают краснокнижные маралы и пятнистые олени. Первый подвид известен на весь мир благодаря уникальным лечебным свойствам пантов. Рога тонизируют, из них создают косметические препараты, а также популярны ванны с их лечебными элементами для общего оздоровления организма.

Маральник на Алтае Фото: Avito.ru

Маральник на АлтаеФото: Avito.ru

Вернемся к базе. На ее территории есть сельхозтехника. Также построены гостевые домики из экологически чистых материалов. Это позволяет использовать объект, не только как производство, но и как туристическую базу. В них есть телевизоры, спутниковые антенны, камины, вся необходимая мебель. Также в периметре присутствует кафе-беседка, лежаки для принятия солнечных ванн.

«Участок с жилыми домами позволяет выращивать некоторые овощные культуры и плодовые деревья, но большая его часть занята зеленым газоном. Присутствует и парковка для автомобилей. В настоящее время цена объекта составляет 99 млн рублей», - сообщили на портале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В центре Барнаула могут построить новую высотку

Стоимость объекта — 29 млн рублей. На этом участке можно строить как малоэтажные, так и высотные жилые дома. Они могут достигать 25 уровней или 75 метров (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жаждущий мартини барнаулец отбивался от продавца перцовым газом
Вода из кранов барнаульцев не пропадет
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: полиция выявила 60 нарушителей режима самоизоляции за сутки
Стало известно, как будут работать школы и детсады на Алтае до конца апреля
В Алтайском крае продают базу с маралами и пятнистыми оленями
ВТБ Лизинг фиксирует рост числа онлайн-заявок на 40%
В Алтайском крае почти в четыре раза чаще стали покупать электронные билеты
Алтайский спортсмен заразился коронавирусной инфекцией
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы Барнаула продезинфицируют из-за инфекции
Более 2,5 тысяч алтайских педагогов прошли аттестацию
На Алтае сворачивают подготовку ко Дню Победы из-за коронавируса
Режим работы почты в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
«Ростелеком» покажет живой концерт группы «Ария»
Барнаул не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса: такие решения может принимать только федеральное правительство
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением
Барнаульцам автоматически продлят выплаты по рождению первого ребенка до 1 октября
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов
На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести