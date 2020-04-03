2020-04-03T05:51:16+03:00
Общество

В Алтайском крае почти в четыре раза чаще стали покупать электронные билеты

За январь - март 2020 года в регионе куплено 27 тысяч электронных билетов
БОРЗОВ Денис
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В Алтайском крае онлайн-продажа билетов резко возросла. В марте на электрички компании «Алтай-Пригород» дистанционно оформлено 9,3 тысячи билетов, что в 3,6 раза больше по сравнению с данными 2019 года (2,6 тысячи билетов). В январе - марте 2020 года на пригородные поезда компании приобретено 27 тысяч электронных билетов, что в 3,5 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Как сообщили в пресс-службе правительства региона, сейчас доступны несколько дистанционных сервисов, которые позволяют отказаться от наличных средств при оплате проезда. Можно купить билет как в приложении, так и на сайте.

«Мобильные приложения позволяют приобретать билеты в день поездки на электропоезда и пригородные поезда без указания мест. Доступны к оформлению билеты за полную стоимость, школьные, студенческие и детские билеты, а также оплата квитанций за провоз ручной клади и животных», - отметили в службе Западно-Сибирской железной дороги.

Кстати, через приложение «РЖД Пассажирам» и сайты АО «Алтай-Пригород», ОАО «РЖД» можно оформить билеты на скорые поезда «Калина красная», «Восток» маршрута Барнаул - Бийск. Подробная информация: (3852) 29-21-68.

ИСТОЧНИК KP.RU

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