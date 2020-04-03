Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы Барнаула продезинфицируют из-за инфекции

3 Апр 2020 2020-04-03T05:04:37+03:00

Ранее стало известно о четверых зараженных коронавирусом на Алтае

Изменить размер текста: A A

Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, глава города Вячеслав Франк поручил начать дезинфекцию дорог, тротуаров, мест общего пользования, подземных переходов и остановок на территории Барнаула.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, обработка проводится по рекомендации Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Проработан вопрос использования хлора водоканала для обработки тротуаров и проезжих частей города. Магистрали обработает МБУ «Автодорстрой» в ночное время.

Дезинфекцию городских территорий начнут с 3 апреля. Графики обработки будут доведены до населения города.

По информации глав районных администраций, управляющими компаниями начата обработка подъездов многоквартирных жилых домов.

Также из-за коронавируса комитету по дорожному хозяйству транспорту и связи необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты (масками) сотрудником предприятий пассажироперевозящего транспорта. Кроме того, будет произведен анализ пассажиропотока в утренние и вечерние часы, при необходимости графики движения общественного транспорта будут скорректированы.

ИСТОЧНИК KP.RU