2020-04-03T05:04:37+03:00
Общество

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 3 апреля 2020: улицы Барнаула продезинфицируют из-за инфекции

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БОРЗОВ Денис
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Онлайн-совещание администрации БарнаулаОнлайн-совещание администрации БарнаулаФото: пресс-службы администрации Барнаула
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Чтобы не допустить распространения коронавирусной инфекции, глава города Вячеслав Франк поручил начать дезинфекцию дорог, тротуаров, мест общего пользования, подземных переходов и остановок на территории Барнаула.

Как сообщили в пресс-центре мэрии, обработка проводится по рекомендации Роспотребнадзора по Алтайскому краю. Проработан вопрос использования хлора водоканала для обработки тротуаров и проезжих частей города. Магистрали обработает МБУ «Автодорстрой» в ночное время.

Дезинфекцию городских территорий начнут с 3 апреля. Графики обработки будут доведены до населения города.

По информации глав районных администраций, управляющими компаниями начата обработка подъездов многоквартирных жилых домов.

Также из-за коронавируса комитету по дорожному хозяйству транспорту и связи необходимо обеспечить средствами индивидуальной защиты (масками) сотрудником предприятий пассажироперевозящего транспорта. Кроме того, будет произведен анализ пассажиропотока в утренние и вечерние часы, при необходимости графики движения общественного транспорта будут скорректированы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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