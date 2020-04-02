2020-04-02T15:17:07+03:00
Общество

Более 2,5 тысяч алтайских педагогов прошли аттестацию

Из них 1193 получили первую квалификационную категорию, 1501 претендовали на высшую
Иван ОЛЕКСЮК
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Совершенствование системы аттестации педагогических работников будет способствовать не только упрощению процедуры, но и профессиональному росту педагогов.Совершенствование системы аттестации педагогических работников будет способствовать не только упрощению процедуры, но и профессиональному росту педагогов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В первом квартале 2020 года 2694 педагога Алтайского края прошли аттестацию. Из них 1193 получили первую квалификационную категорию, 1501 претендовали на высшую.

Переучиваться пришлось в связи с распространением коронавирусной инфекции. Учителя осваивали систему «Сетевой регион. Образование».

Электронная модель аттестации в рамках разработки национальной системы учительского роста значительно упрощает процедуру, сокращает документооборот, отметили в Министерстве образования и науки региона.

- Эта система стала основой единой информационной среды для образовательных организаций и органов управления образованием. В рамках расширения функционала АИС «Сетевой регион. Образование», которая содержит сведения об образовательных организациях, учащихся и педагогах, разработан модуль «Аттестация педагогических работников». В первом квартале 2020 года через него принимали документы для прохождения аттестации от учителей Барнаула, - сообщается на сайте региона.

Совершенствование системы аттестации педагогических работников будет способствовать не только упрощению процедуры, но и профессиональному росту педагогов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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