2020-04-02T14:13:21+03:00
Коронавирус Covid-19

На Алтае сворачивают подготовку ко Дню Победы из-за коронавируса

Надежда, что ситуация выправится, и праздник состоится - еще есть
Иван ОЛЕКСЮК
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Об этом рассказал вице-губернатор Виталий Снесарь.Об этом рассказал вице-губернатор Виталий Снесарь.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Власти Алтайского края приняли решение свернуть подготовку к празднованию Дня Победы. Это связано с риском распространения новой коронавирусной инфекции и введенным режимом самоизоляции.

Об этом рассказал вице-губернатор Виталий Снесарь. По словам чиновника, есть надежда, что к 9 мая ситуация выправится и жизнь региона и страны нормализуется, но большого оптимизма испытывать не стоит. Также он отметил, на подготовку самого праздника нужно немного времени, так что пока речи об отмене праздника не идет, тем более, что никаких распоряжений из федерального центра по этому поводу не поступало.

Окончательное решение будет принято позднее. Напомним, в регионе зафиксировано четверо заболевших коронавирусной инфекцией. Первой стала женщина вернувшаяся из Доминиканской республики. Сейчас она и другие заболевшие находятся в инфекционном отделении горбольницы №5.

ИСТОЧНИК KP.RU

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