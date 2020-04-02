Режим работы почты в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать

2 Апр 2020 2020-04-02T13:38:27+03:00

Если есть возможность, воздержитесь от похода на почту. Фото: Олег УКЛАДОВ

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Пока жители находятся на режиме самоизоляции, стратегически важные учреждения продолжают функционировать. Рассказываем, как и что будет работать в Барнауле, в частности почта – 2 и 3 апреля.

Почта продолжает свою работу как стратегическая компания государственного значения, согласно заявленному графику. Если в городе главная функция – связь, то в малых населенных пунктах почтовые отделения нередко единственное место, где можно приобрести продукты питания и товары первой необходимости.

Будет сокращено количество клиентов, которые могут одновременно находиться внутри отделения. Во время ожидания необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. На пол будет нанесена соответствующая разметка.

Во всех отделениях регулярно проводится проветривание, влажная уборка и дезинфекция помещений. Расширяется выдача масок и санитайзеров персоналу, в первую очередь снабжаются почтовые отделения в регионах с наиболее высоким уровнем распространения вируса.

Почта России просит клиентов воздержаться от посещения отделений, если в этом нет крайней необходимости, а также пользоваться дистанционными каналами обслуживания. На сайте компании и в мобильном приложении можно заказать доставку посылок и мелких пакетов на дом, вызвать курьера для оформления EMS-отправления, оформить подписку, вести юридически значимую переписку с государственными органами в электронном формате и оплачивать коммунальные услуги. Сервис онлайн-оформления и оплаты посылок позволяет минимизировать время пребывания в почтовом отделении.

ИСТОЧНИК KP.RU