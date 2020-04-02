2020-04-02T12:51:31+03:00
Звезды

«Ростелеком» покажет живой концерт группы «Ария»

Трансляция пройдет 3 апреля в онлайн-кинотеатре Wink
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
Фото предоставлено Ростелекомом.Фото предоставлено Ростелекомом.
Изменить размер текста:

«Ростелекома» проведет онлайн-событие — живой концерт легендарной рок-группы «Ария». На концерте «Стой за чертой!» прозвучат лучшие песни группы, такие как «Ангелы неба», «Ночь короче дня», «Герой асфальта» и другие.

- Изоляция из-за распространения коронавируса прервала очередной концертный тур “Арии”, мы были вынуждены перенести выступления на более поздний срок. Онлайн-концерт в видеосервисе Wink даст нам возможность встретиться с нашими слушателями, пусть и дистанционно. Мы соскучились по живым выступлениям и очень ждем встречи с вами! Оставайтесь дома, берегите себя и близких, – говорят музыканты «Арии».

- Режим самоизоляции — это очень важно, всем лучше оставаться дома. Текущие испытания не ослабят нас, не сделают разобщенными. Музыкальный драйв и хорошее настроение от живого рок-концерта “Арии”, пусть и в цифровом формате, помогут нам пережить все трудности», - считает директор по контентной политике «Ростелекома» Александр Косарим.

Концерт группы «Ария» доступен бесплатно всем абонентам сервиса Wink, а новым подписчикам — сразу после регистрации. Включайте телеканал «Всё ТВ» 3 апреля в 20:00 (мск).

Группа «Ария» с 1985 года она остается одним из самых популярных коллективов страны, не изменяя своему узнаваемому стилю. Многочисленные поклонники группы особенно ценят ее живые выступления за мощный драйв и энергетику. Буквально сразу после выхода первого альбома композиции «Арии» стали лидерами хит-парадов. Всего в дискографии группы 13 номерных альбомов, а также многочисленные концертные записи и сборники. «Ария» продолжает работать над созданием нового материала, успешно гастролирует не только в России, но и за рубежом. В 2014 году на основе выбора радиослушателей был составлен список «500 лучших песен «Нашего радио», в который вошли 11 композиций «Арии».

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим работы почты в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
«Ростелеком» покажет живой концерт группы «Ария»
Барнаул не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса: такие решения может принимать только федеральное правительство
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением
Барнаульцам автоматически продлят выплаты по рождению первого ребенка до 1 октября
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов
На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести
Пьяный барнаулец расстрелял товарища из пневматического пистолета
ВТБ Капитал Инвестиции победили в двух номинациях Europe Banking Awards 2019
Как подать счетчики о оплатить услуги теплоснабжения, не выходя из дома
Шесть камер установят на дорогах Барнаула в 2020 году
Жители Алтайского края смогут присоединиться к онлайн-марафону Тотального диктанта
Житель Заринска во время январских праздников прибил своего товарища
Вход в Нагорный парк и на набережную перекрыли в Барнауле
Пассажиропоток барнаульского аэропорта рухнул вдвое
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку при открытии онлайн-вклада
Тренер по кикбоксингу спас уплывшего на льдине мальчика
Молодой парень обокрал два ломбарда, чтобы вложить деньги в онлайн-игру
Религиозные организации Барнаула приостановили свою деятельность в связи с коронавирусом
Алтайские спасатели взрывают лед на реках и готовятся к паводку
Мужчина из-за обиды избил свою сожительницу
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Барнауле водитель сбил бабушку и проводил ее до дома
Проблему получения справок для детсадовцев прокомментировали в Барнауле
Художественный музей Алтая предлагает посетить онлайн-выставки
Вокзалы Барнаула обрабатывают антисептиком