Барнаул не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса: такие решения может принимать только федеральное правительство

2 Апр 2020 2020-04-02T12:21:30+03:00

В настоящее время такие меры незаконны, так как не установлен режим ЧС. Фото: Олег УКЛАДОВ

Для закрытия Барнаула на въезд и выезд из-за коронавируса пока нет оснований

Изменить размер текста: A A

Возможность закрыть Барнаул на въезд и выезд из-за коронавируса пока не рассматривается, более того, в настоящее время такие меры незаконны, так как не установлен режим ЧС.

Об этом сообщил заместитель губернатора алтайского правительства Виталий Снесарь 2 апреля в ходе онлайн пресс-конференции. По его словам, такие решения может принимать только федеральное правительство

Кроме того, он призвал жителей не верить непроверенной информации о закрытии новосибирских границ. В настоящее время в крае зарегистрировано четверо зараженных коронавирусом человек, все они находятся в больнице. О четвертом инфицированном жителе стало известно в четверг, 2 апреля. Это оказалась женщина, накануне родившая ребенка. Ее состояние, а также других подобных пациентов оценивается как нормальное. Состояние ребенка контролируют врачи роддома.

ИСТОЧНИК KP.RU