Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением
Пока коронавирус в Барнауле развивается не самыми пугающими темпами, по сообщению на 2 апреля 2020 под наблюдением у медиков находятся 2 969 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.
Большинство из них - граждане РФ, 20 человек – иностранцы. Все наблюдаются по месту жительства. Число выявленных инфицированных составляет четыре человека – все они находятся в больницы. Специалисты сейчас выясняют, с кем они контактировали, чтобы пресечь дальнейшее распространение болезни.
Кроме того на 2 апреля, по данным оперштаба по коронавирусу, выявлено 445 нарушителей карантинного режима. В настоящее время в крае действует режим обязательной самоизоляции. Приостановлена работа 16 торгоовых центров.
Закрыты 24 парка культуры и 31 ночной клуб, не работает 31 кинозал, 55 детских игровых комнат, 1363 досуговых центров, 581 объектов спортивного назначения и 4474 ТЦ (магазинов) не продовольственной направленности, а также 90 санаторно-курортных организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU