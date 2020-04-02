2020-04-02T10:55:44+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 2 апреля 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
Поделиться:
По данным оперштаба по коронавирусу, выявлено 445 нарушителейПо данным оперштаба по коронавирусу, выявлено 445 нарушителейФото: Олег УКЛАДОВ
Изменить размер текста:

Пока коронавирус в Барнауле развивается не самыми пугающими темпами, по сообщению на 2 апреля 2020 под наблюдением у медиков находятся 2 969 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Большинство из них - граждане РФ, 20 человек – иностранцы. Все наблюдаются по месту жительства. Число выявленных инфицированных составляет четыре человека – все они находятся в больницы. Специалисты сейчас выясняют, с кем они контактировали, чтобы пресечь дальнейшее распространение болезни.

Кроме того на 2 апреля, по данным оперштаба по коронавирусу, выявлено 445 нарушителей карантинного режима. В настоящее время в крае действует режим обязательной самоизоляции. Приостановлена работа 16 торгоовых центров.

Закрыты 24 парка культуры и 31 ночной клуб, не работает 31 кинозал, 55 детских игровых комнат, 1363 досуговых центров, 581 объектов спортивного назначения и 4474 ТЦ (магазинов) не продовольственной направленности, а также 90 санаторно-курортных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим работы почты в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
«Ростелеком» покажет живой концерт группы «Ария»
Барнаул не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса: такие решения может принимать только федеральное правительство
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением
Барнаульцам автоматически продлят выплаты по рождению первого ребенка до 1 октября
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов
На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести
Пьяный барнаулец расстрелял товарища из пневматического пистолета
ВТБ Капитал Инвестиции победили в двух номинациях Europe Banking Awards 2019
Как подать счетчики о оплатить услуги теплоснабжения, не выходя из дома
Шесть камер установят на дорогах Барнаула в 2020 году
Жители Алтайского края смогут присоединиться к онлайн-марафону Тотального диктанта
Житель Заринска во время январских праздников прибил своего товарища
Вход в Нагорный парк и на набережную перекрыли в Барнауле
Пассажиропоток барнаульского аэропорта рухнул вдвое
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку при открытии онлайн-вклада
Тренер по кикбоксингу спас уплывшего на льдине мальчика
Молодой парень обокрал два ломбарда, чтобы вложить деньги в онлайн-игру
Религиозные организации Барнаула приостановили свою деятельность в связи с коронавирусом
Алтайские спасатели взрывают лед на реках и готовятся к паводку
Мужчина из-за обиды избил свою сожительницу
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Барнауле водитель сбил бабушку и проводил ее до дома
Проблему получения справок для детсадовцев прокомментировали в Барнауле
Художественный музей Алтая предлагает посетить онлайн-выставки
Вокзалы Барнаула обрабатывают антисептиком