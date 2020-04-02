Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением

2 Апр 2020 2020-04-02T10:55:44+03:00

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 2 апреля 2020 года

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Пока коронавирус в Барнауле развивается не самыми пугающими темпами, по сообщению на 2 апреля 2020 под наблюдением у медиков находятся 2 969 человек. Об этом сообщает Роспотребнадзор.

Большинство из них - граждане РФ, 20 человек – иностранцы. Все наблюдаются по месту жительства. Число выявленных инфицированных составляет четыре человека – все они находятся в больницы. Специалисты сейчас выясняют, с кем они контактировали, чтобы пресечь дальнейшее распространение болезни.

Кроме того на 2 апреля, по данным оперштаба по коронавирусу, выявлено 445 нарушителей карантинного режима. В настоящее время в крае действует режим обязательной самоизоляции. Приостановлена работа 16 торгоовых центров.

Закрыты 24 парка культуры и 31 ночной клуб, не работает 31 кинозал, 55 детских игровых комнат, 1363 досуговых центров, 581 объектов спортивного назначения и 4474 ТЦ (магазинов) не продовольственной направленности, а также 90 санаторно-курортных организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU