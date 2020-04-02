2 Апр 2020 2020-04-02T09:50:38+03:00

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко 31 марта утвердил указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе. Фото: Олег УКЛАДОВ

Родителям не нужно писать заявлений и подавать документы

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Барнаульцам автоматически продлят выплаты по рождению первого ребенка до 1 октября. Решение принято с 1 апреля. Это коснется порядка семи тысяч получателей.

Отмечается, родителям не нужно писать для этого никакие заявления или подавать документы. Предполагается, продление ежемесячных выплат в автоматическом режиме поможет противодействовать распространению новой коронавирусной инфекции в регионе.

Сообщение опубликовано на официальном сайте городской администрации после обращения Владимира Путина к гражданам страны 25 марта. Тогда он озвучил ряд мер, которые направлены на предотвращение распространения коронавирусной инфекции в нашей стране. Глава государства предложил также комплекс беспрецедентных мер, направленных на оказание социальной и экономической поддержки гражданам страны в условиях эпидемии коронавируса в мире.

Ранее губернатор Алтайского края Виктор Томенко 31 марта утвердил указ о мерах по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции в регионе.

ИСТОЧНИК KP.RU