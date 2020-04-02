2020-04-02T09:18:59+03:00
Экономика

Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц

Поделиться:
Изменить размер текста:

Банк ВТБ в марте 2020 года зафиксировал рекордное число акционеров. Общее количество лиц, владеющих акциями банка, по состоянию на 1 марта составило более 199 тысяч, в том числе около 198 тысяч частных инвесторов. Эти показатели являются максимальными за всю историю публичного обращения акций ВТБ.

За год количество держателей ценных бумаг банка выросло на 47%, причём наибольший прирост произошёл в течение последних трёх месяцев. За период с декабря по март число акционеров ВТБ выросло на 25%. Увеличение произошло в основном в сегменте розничных инвесторов, доля которых в настоящий момент составляет 8,3% от акций в свободном обращении (+1 п.п. за год).

В банке ВТБ действует развитая система взаимодействия с акционерами и инвесторами. Ежегодно банк проводит около 70 мероприятий для частных инвесторов, для акционеров также доступны дистанционные каналы коммуникации, включая мобильное приложение «Акционер ВТБ» и систему электронного голосования на собраниях акционеров. Важное место в системе корпоративного управления занимает независимый Консультационный совет акционеров (КСА), представители которого входят в состав Наблюдательного совета и Ревизионной комиссии банка.

С 2018 года ВТБ реализует программу привилегий для держателей акций банка, в рамках которой предлагаются специальные условия по кредитным, пакетным, страховым, инвестиционным и иным банковским продуктам. Базовый объём привилегий предоставляется уже при владении акциями в количестве от одной штуки. За период действия программы акционеры ВТБ оформили уже более 140 тысяч продуктов на выгодных условиях.

По информации Московской биржи, акции ВТБ входят в число наиболее популярных бумаг в портфелях частных инвесторов. С начала 2019 года от 8,5% до 11,7% активных инвесторов имели акции ВТБ в своих портфелях, благодаря чему акции ВТБ стабильно занимают 3-4 позицию в рэнкинге предпочтений участников фондового рынка.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Режим работы почты в Барнауле в период самоизоляции: как и что будет работать
«Ростелеком» покажет живой концерт группы «Ария»
Барнаул не будут закрывать на въезд и выезд из-за коронавируса: такие решения может принимать только федеральное правительство
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: почти 3 тысячи человек находятся под наблюдением
Барнаульцам автоматически продлят выплаты по рождению первого ребенка до 1 октября
Число акционеров ВТБ достигло 200 тысяч лиц
Барнаульский аэропорт сократил количество рейсов
На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров
Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести
Пьяный барнаулец расстрелял товарища из пневматического пистолета
ВТБ Капитал Инвестиции победили в двух номинациях Europe Banking Awards 2019
Как подать счетчики о оплатить услуги теплоснабжения, не выходя из дома
Шесть камер установят на дорогах Барнаула в 2020 году
Жители Алтайского края смогут присоединиться к онлайн-марафону Тотального диктанта
Житель Заринска во время январских праздников прибил своего товарища
Вход в Нагорный парк и на набережную перекрыли в Барнауле
Пассажиропоток барнаульского аэропорта рухнул вдвое
ВТБ предлагает клиентам повышенную ставку при открытии онлайн-вклада
Тренер по кикбоксингу спас уплывшего на льдине мальчика
Молодой парень обокрал два ломбарда, чтобы вложить деньги в онлайн-игру
Религиозные организации Барнаула приостановили свою деятельность в связи с коронавирусом
Алтайские спасатели взрывают лед на реках и готовятся к паводку
Мужчина из-за обиды избил свою сожительницу
ВТБ принял более 13 тысяч обращений розничных клиентов по реструктуризации кредитов
ВТБ сохраняет бесплатные переводы в СБП для своих клиентов
В Барнауле водитель сбил бабушку и проводил ее до дома
Проблему получения справок для детсадовцев прокомментировали в Барнауле
Художественный музей Алтая предлагает посетить онлайн-выставки
Вокзалы Барнаула обрабатывают антисептиком