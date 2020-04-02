2020-04-02T08:19:29+03:00
Коронавирус Covid-19

На Алтае начал работать новый номер для вызова волонтеров

На него могут обратиться пожилые и маломобильные жители
Иван ОЛЕКСЮК
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Волонтеры могут помочь в приобретении продуктов, безрецептурных медикаментов и товаров первой необходимости.Волонтеры могут помочь в приобретении продуктов, безрецептурных медикаментов и товаров первой необходимости.Фото: Олег УКЛАДОВ
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В Алтайском крае начал работать номер, по которому могут обратиться пожилые и маломобильные жители, если им потребуется помощь волонтеров. Он позволит принимать больше заявок во время угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Новый номер запустили на базе Алтайского регионального отделения «Единой России», так как на прошлый номер стало поступать большое количество звонков, из-за чего возникли сложности с их обработкой.

- Тогда штаб, работающий в Алтайском крае в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, принял решение усилить эту работу: не только запустить еще один номер, но и добавить волонтеров для приема заявок. При этом прежний номер продолжает действовать, - сообщает региональное отделение партии.

Волонтеры могут помочь в приобретении продуктов, безрецептурных медикаментов и товаров первой необходимости маломобильным гражданам, а также пожилым людям старше 65 лет, находящихся в режиме самоизоляции. Покупка всего необходимого происходит за счет средств самих граждан.

Напомним, волонтерский штаб открыт в Алтайском крае 26 марта. Он работает в рамках общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ. Организаторы — Управление молодёжной политики и реализации программ общественного развития Алтайского края, Общероссийский народный фронт в Алтайском крае, Алтайский центр развития добровольчества, Волонтёры Победы, Волонтёры-медики, партия «Единая Россия», Алтайский государственный медицинский университет. В Алтайском крае в процесс включена и «Молодая Гвардия Единой России».

Запишите телефончик

Новый номер для обращений за помощью — 8 800 700 51 22

Также работает прежний номер - 8 800 200 34 11

ИСТОЧНИК KP.RU

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