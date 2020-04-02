2020-04-02T07:25:58+03:00
Коронавирус Covid-19

Коронавирус в Барнауле, последние новости на 2 апреля 2020: состояние зараженных вирусом – средней тяжести

Мы собрали последние новости о коронавирусе в Барнауле на 2 апреля 2020 года
Иван ОЛЕКСЮК
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В ближайшее время должна появиться информация о результатах новых тестов.В ближайшее время должна появиться информация о результатах новых тестов.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Последние новости о коронавирусе в Барнауле на 2 апреля 2020 – состояние инфицированных больных оценивается как средней тяжести. Все они находятся в инфекционном отделении горбольницы №5. Об этом «КП - Барнаул» сообщили в региональном минздраве.

Напомним, первой зараженной стала женщина, вернувшаяся из Доминиканы, также вирус выявили у ее супруга, который не соблюдал режим самоизоляции и продолжал ходить на работу и по городу. Как минимум, он был в Главном следственном управлении при МВД, где давал показания по уголовному делу в качестве потерпевшего, а также в управлении на Калинина, 20. Среди его контактов - пятеро полицейских. Их отправили на самоизоляцию, пока состояние не вызывает беспокойства. Третий зараженный житель, также вступал в контакт с одним из членов семьи.

В оперативном штабе пока не сообщается о новых выявленных носителях вируса, информация должна появиться в ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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