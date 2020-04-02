2020-04-02T06:57:06+03:00
Общество

Пьяный барнаулец расстрелял товарища из пневматического пистолета

Он открыл огонь в ответ на удар кружкой по голове
Иван ОЛЕКСЮК
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Теперь им предстоит долгое объяснение с сотрудниками полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.Теперь им предстоит долгое объяснение с сотрудниками полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего.Фото: Олег УКЛАДОВ
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Пьяный барнаулец открыл огонь по товарищу из пневматического пистолета за то, что тот ударил его пивной кружкой по голове. Сколько раз он в него выстрелил устанавливается, но только одна пуля достигла цели.

Несмотря на режим строгой самоизоляции, граждане пьянствовали во дворе дома по адресу Павловский тракт, 267. По предварительным данным, между ними возник конфликт.

- Один из присутствующих ударил оппонента стеклянной кружкой по голове, в ответ гражданин открыл огонь из травматического пистолета. Пуля попала в область спины, - сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Сейчас оба несознательных гражданина приходят в себя на больничной койке. Теперь им предстоит долгое объяснение с сотрудниками полиции, которые устанавливают обстоятельства произошедшего. После проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с действующим законодательством.

ИСТОЧНИК KP.RU

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