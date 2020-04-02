2020-04-02T06:39:03+03:00
Экономика

ВТБ Капитал Инвестиции победили в двух номинациях Europe Banking Awards 2019

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ВТБ Капитал Инвестиции признаны победителями в двух номинациях ежегодной премии Europe Banking Awards 2019, организатором которой является авторитетный британский журнал EMEA Finance. По результатам опроса, ВТБ Капитал Брокер в третий раз подряд признан лучшим брокером в России. Также ВТБ Капитал Инвестиции стали победителем среди компаний, управляющих активами.

ВТБ Капитал Инвестиции сегодня являются одним из самых быстро развивающихся бизнесов на российском рынке инвестиций. Клиентская база за последний год выросла в два раза, до 715 тысяч человек. Активы под управлением увеличились на треть, превысив 2 трлн рублей в январе 2020 года. Наибольший рост продемонстрировал сегмент розничного бизнеса. Клиентские средства физлиц увеличились на 58%, до 922 млрд рублей, средства юрлиц выросли на 9%, до 1,1 трлн руб. к концу 2019 г.

ВТБ Капитал Инвестиции представляют собой единую платформу инвестиционных продуктов Группы ВТБ и специализируются на услугах по управлению активами для российских и международных инвесторов, брокерском обслуживании розничных и корпоративных клиентов, финансовом консультировании и предоставлении доступа к рынкам Форекс.

По итогам 2019 г. ВТБ стал безусловным лидером российского рынка по объемам привлечения средств в паевые инвестиционные фонды. За год инвесторы вложили в ПИФы ВТБ Капитал Управление активами 49,5 млрд рублей. Это порядка половины средств, привлеченных всеми игроками рынка. Высокий уровень доверия инвесторов к фондам ВТБ обусловлен в том числе показателями эффективности управления их активами. По итогам 2019 г. ВТБ – Фонд Акций оказался самым доходным среди всех фондов акций на рынке со стоимостью чистых активов более 100 млн руб. Его годовая доходность составила 38%. ВТБ – Индекс Мосбиржи занял первое место среди всех крупных (более 100 млн руб.) индексных фондов. Фонды ВТБ также остаются лидерами по версии Investfunds по минимальным инфраструктурным расходам.

- Благодарим за высокую оценку нашей работы. Для нас абсолютный приоритет оставаться лидерами по уровню удовлетворенности наших клиентов, при этом особенное внимание уделять надёжности наших сервисов и услуг. Будем дальше совершенствовать свои продуктовые предложения, чтобы быть партнёром наших клиентов в их сбережениях и инвестициях на всю жизнь. В это годы мы расширим линейку биржевых фондов, которые сейчас активно набирают популярность. Будем совершенствовать мобильное приложение «ВТБ Мои Инвестиции», работать над предоставлением прямого упрощенного доступа к инвестиционным инструментам в ВТБ-Онлайн», и многое другое, - отметил Владимир Потапов, главный исполнительный директор ВТБ Капитал Инвестиции, старший вице-президент, руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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